Le Bayern Munich intéressé par Lucas Vazquez – rapport

L’ailier du Real Madrid Lucas Vazquez est sur le point de devenir joueur autonome cet été et contrairement à Sergio Ramos et Luka Modric, il semble qu’il n’obtiendra pas de prolongation avec le club. Un rapport de MARCA indique que le Bayern Munich est très intéressé par Vazquez en tant qu’agent libre et que le joueur est désormais autorisé à signer un contrat pour la saison prochaine.

Vazquez, qui aura 30 ans cet été, lui a trouvé un nouveau poste au cours des dernières saisons. Il a été solide en tant qu’arrière droit et son rythme de travail en tant qu’ailier offensif à droite en fait un bon candidat pour le Bayern pour améliorer sa profondeur sur ce flanc.

Le Real Madrid a offert une prolongation à Vazquez mais le joueur l’a refusée pensant qu’il méritait un meilleur contrat, donc les deux parties semblent maintenant déterminées à se séparer cet été, donc si le Bayern est vraiment intéressé par sa signature, Vazquez trouvera un club de qualité pour continue sa carrière dans le football européen d’élite.