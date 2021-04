Le Bayern Munich ira bien sans Hansi Flick

Suite à l’annonce par Hansi Flick de son intention de quitter le Bayern Munich cet été, une étrange panique a éclaté dans certains coins de la fanfare du Bayern: «Que va-t-on faire sans Flick?»

Je suis ici pour répondre à cette question pour vous! Le Bayern Munich sera très bien sans Hansi Flick. Comment le sais-je? Parce que je suis fan du Bayern. Le club est toujours bien.

Depuis que Jupp Heynckes a été limogé, mettant fin à son premier mandat à l’automne 1991, seuls cinq managers ont pu durer deux saisons complètes à la tête du Bayern, et un seul d’entre eux a duré plus de trois saisons.

Giovanni Trapattoni (juillet 1996 – juin 1998) Ottmar Hitzfeld (juillet 1998 – juin 2004) Felix Magath (juillet 2004 – janvier 2007) Jupp Heynckes (juillet 2011 – juin 2013) Pep Guardiola (juillet 2013 – juin 2016)

Alors, oui, les entraîneurs vont et viennent. Bons. Mauvais. Même les plus grands. Cependant, l’institution qu’est le FC Bayern München restera en place. La structure qui a été établie au fil des décennies ne peut pas, ne sera pas et ne devrait pas être jetée pour un seul entraîneur, aussi bon que vous le pensiez.

Perdre Flick après moins de deux ans à la tête n’est pas une situation idéale. Ce n’est pas celui que quiconque veut, que ce soit dans la salle de conférence ou dans la Südkurve. Une recherche de coaching? Dans cette économie? Pensez-vous que c’est quelque chose que le Bayern veut faire?

Si, comme prévu, il se retrouve à la DFB entraînant l’équipe nationale masculine d’Allemagne, il se retrouvera probablement avec le poste qu’il convoite depuis près d’une décennie. Nous devrions être heureux pour lui qu’il poursuive ses rêves.

Le Bayern passera maintenant à la personne suivante pour diriger la ligne de touche bavaroise. Est-ce que c’est Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri, Xabi Alonso? Nous le saurons bientôt.

Les entraîneurs viennent. Les entraîneurs partent. Le Bayern Munich perdure. Toujours. Mia san Mia!

