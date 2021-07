Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig se battent pour Tom Bischof de Hoffenheim

Le jeune de Hoffenheim, Tom Bischof, a les plus grands clubs d’Allemagne qui se battent contre lui alors que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont tous désireux de décrocher le phénomène de 16 ans.

Le contrat du milieu de terrain central expire en 2022 et la compétition s’intensifie car Hoffenheim pourrait ressentir une certaine pression pour vendre le prospect avant de pouvoir partir gratuitement l’été prochain (par botteur) :

De grands clubs comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou le RB Leipzig sont déjà en lice pour Tom Bischof. Mais Hoffenheim se bat également pour sa propre génération et montre au talent les chances et les possibilités d’entrer dans le domaine professionnel au TSG. Le nouvel entraîneur-chef de la Bavière, Julian Nagelsmann, serait intervenu personnellement pour faire déménager Tom Bischof de Hoffenheim à Munich. Où Bischof rencontrerait également son ex-entraîneur Danny Galm, qui d’ailleurs, comme Bischof, a jadis émergé du club amateur TSV Amorbach.

Avec toutes ces connexions, il semble que le Bayern Munich serait un choix naturel pour le jeune. Hoffenheim, cependant, aimerait pouvoir convaincre Bischof de faire partie de leurs prochaines générations de stars

Le TSG se bat également pour son propre produit, qui est déjà lié à Hoffenheim avec un contrat jusqu’en 2022. D’après les informations sur le botteur, le joueur U-17 était désormais impliqué dans la préparation des U-19 d’Hoffenheim et devrait pouvoir en avoir un avant-goût. de la formation professionnelle sous la direction de l’entraîneur-chef Sebastian Hoeneß début juillet.

Hoffenheim va faire tout son possible pour convaincre Bischof de rester, mais un accord financier plus important du Bayern Munich – et le parrainage de Nagelsmann et de Galm – pourrait être attrayant pour le joueur si les Bavarois intensifient leur poursuite.