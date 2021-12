Le Bayern Munich, le FC Barcelone, Manchester United, Newcastle United lorgnent tous sur Boubacar Kamara de Marseille

Selon les rapports compilés par Abendzeitung, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Manchester United, Newcastle United font partie des grands clubs qui lorgnent le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara.

Kamara, un joueur de 22 ans disponible sur un transfert gratuit l’été prochain, pourrait être disponible dès maintenant si le bon enchérisseur se présentait :

Boubacar Kamara de l’Olympique de Marseille a longtemps été au centre de l’attention du Bayern. Le milieu de terrain de 22 ans serait disponible pour un transfert gratuit cet été. Selon certaines informations, Marseille serait prêt à laisser Kamara, qui ne souhaite pas renouveler son contrat, partir en hiver afin de gagner au moins un peu plus d’argent sur un transfert.

On ne sait pas combien les Français du sud demandent au jeune Kamara, mais avec seulement six mois de contrat et une valeur marchande de 25 millions d’euros, cette somme devrait être tout à fait abordable pour les Munichois, même si l’on s’abstient d’un transfert hivernal. sur Säbener Straße voulait.

Mais la question se pose de savoir si Boubacar Kamara sera toujours disponible cet été, car la compétition pour le Bayern est non seulement grande, mais aussi bien connue. Le FC Barcelone et les deux clubs de Premier League Newcastle et Manchester United auraient les yeux rivés sur l’ancien international français des moins de 21 ans.