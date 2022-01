Le Bayern Munich, le PSG et Manchester City figurent toujours parmi les prétendants à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland

La star du Borussia Dortmund Erling Haaland a récemment été liée au FC Barcelone et au Real Madrid, les deux clubs de la Liga semblant déterminés à signer le Norvégien.

Le nom du Bayern Munich n’a pas été évoqué si souvent ces derniers temps, car les dirigeants du front office du club ont essayé de faire taire le bruit.

Selon David Ornstein de ., cependant, les Bavarois, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont tous encore bien vivants dans la course pour Haaland. En répondant à la question d’un lecteur, Ornstein a donné cette réponse :

Si je comprends bien, la cible de premier choix de City est Erling Haaland et bien que la concurrence pour sa signature soit à coup sûr féroce, les champions en titre de la Premier League feront tout leur possible pour sécuriser le prolifique attaquant du Borussia Dortmund.

City prévoit de tenir des réunions avec les représentants de Haaland au cours des semaines et des mois à venir, mais le fait que le Norvégien de 21 ans opte ou non pour un déménagement au stade Etihad est une autre affaire.

On a le sentiment que le Real Madrid représente la plus grande menace pour City, mais si les Espagnols parviennent à acquérir Kylian Mbappe, cela pourrait dissuader Haaland de faire de même. De multiples sources rejettent la capacité de Barcelone à relever un défi sérieux et bien que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain soient des destinations potentielles, City peut être confiant de fournir une proposition plus attrayante. On pense que Manchester United conserve un intérêt pour Haaland, mais il y a des doutes quant à savoir si l’attirance est mutuelle.

Si City ne débarque pas à Haaland, elle aura d’autres options ; parmi eux se trouverait Alexander Isak et ils surveillent également les progrès de Dusan Vlahovic.

Il n’est pas impossible que la poursuite de Harry Kane soit relancée s’il devient disponible pour ce que City considère comme un prix juste, ce qui semble improbable et un autre facteur serait l’âge de Kane, alors qu’il aura 29 ans en juillet.