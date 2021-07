Le Bayern Munich lié à nouveau avec Sergino Dest de Barcelone

Le nom de Sergino Dest fait la une des journaux avec des informations affirmant que le Bayern Munich pourrait essayer d’amener la star de l’USMNT à l’Allianz Arena cet été.

La rumeur semble avoir commencé à RAC1 qui a affirmé que les géants bavarois espéraient profiter de la crise financière du Barça en signant l’un des arrières droits du club.

Le Barça a évidemment Dest, Sergi Roberto et Emerson Royal dans l’équipe avant la nouvelle campagne et doit réaliser des ventes pour se conformer au plafond salarial de la Liga.

Diario Sport a maintenant ajouté un peu plus de détails. Ils estiment que Dest est le choix préféré du Bayern et ont pris contact avec la star de l’USMNT.

La seule chose est que Dest veut rester au Barca et a refusé de déménager au Bayern avant de sceller un passage au Camp Nou en octobre 2020.

Dest a depuis expliqué pourquoi il a opté pour le Barça plutôt que pour le Bayern.

“Le Bayern est un grand club et il y avait de l’intérêt de leur part, mais j’ai suivi ce que mon cœur m’a dit et pour cela j’ai signé pour le Barça. Je pense que c’était la bonne décision. C’est un club avec tellement d’histoire et j’ai toujours voulu jouer ici.