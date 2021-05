Le Bayern Munich lorgne une autre sensation adolescente après le succès de Jamal Musiala

Alors que la saison touche lentement à sa fin, le Bayern Munich se concentre lentement sur l’été prochain et les transferts qui devront être effectués. Cependant, le club a mal pour de l’argent en ce moment, ce qui signifie que les transferts bon marché sont le nom du jour.

La meilleure façon d’obtenir des talents bon marché (et de ne pas se retrouver avec un autre Buona Sarr) est de cibler les jeunes joueurs avec du potentiel. Si l’on en croit les rapports, c’est exactement ce que fait le Bayern. Par Tz, le club se penche sur le statut de l’ailier espagnol de 17 ans Fabio Blanco. Le contrat du joueur à Valence expire cet été.

S’il était signé, Blanco passerait probablement du temps dans les équipes de jeunes avant de passer au niveau senior. Comme Jamal Musiala avant son transfert au Bayern, l’Espagnol n’a aucune expérience dans l’élite. Cependant, son talent est recherché par plusieurs clubs à travers l’Europe, dont au moins un club de Bundesliga.

L’Eintracht Francfort est également intéressé par le joueur, et Blanco pourrait être influencé par la perspective de faire partie de la première équipe plus tôt. Après tout, le Bayern a les goûts de Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane aux postes d’aile, avec Jamal Musiala comme doublure. Entrer dans une telle formation n’est pas facile, surtout pour un jeune de 17 ans.

Pour le moment, il semble que nous ne pouvons pas nous attendre à plus de signatures à succès du Bayern Munich cet été. Espérons que quoi que le conseil d’administration ait prévu, cela s’avère être une agréable surprise pour les fans.