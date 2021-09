Le Bayern Munich, Manchester City et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par Christopher Nkunku du RB Leipzig

Le Bayern Munich pourrait avoir au moins une certaine rotation de l’effectif l’été prochain et selon Fichajes, un nom qui figure sur la liste des importations potentielles du club est encore un autre joueur du RB Leipzig : Christopher Nkunku.

Le milieu de terrain offensif de 23 ans aurait attiré l’attention du Bayern Munich :

Depuis ses débuts en tant que joueur au sein de l’académie des jeunes du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku est considéré comme l’un des grands fleurons du football français. Le milieu de terrain, n’ayant pas les opportunités nécessaires pour démontrer son plein potentiel au Parc des Princes, s’est dirigé vers le RB Leipzig en 2019, où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste au cours des deux dernières années.

Cette performance n’est nullement passée inaperçue du Paris Saint-Germain lui-même, qui cherche un milieu de terrain avec une arrivée avant la saison prochaine, ayant pensé aux services d’un Paul Pogba de plus en plus proche du renouvellement de son contrat avec Manchester United. Cela frustrerait les plans de l’équipe de Mauricio Pochettino, qui jetterait alors son dévolu sur le joueur français de 23 ans, pour qui d’autres géants européens comme Manchester City et le Bayern Munich se sont également intéressés.