Il y a plusieurs semaines, Michael Ott, membre et fan du Bayern Munich, a déposé une demande pour que le club mette fin au sponsoring controversé du Qatar. Maintenant, alors que la date de l’assemblée générale annuelle approche, M. Ott pense que le club se livre à des « tactiques dilatoires » pour empêcher que la motion ne soit mise aux voix.

« Le FC Bayern sait exactement que la candidature est recevable, mais ne réagit pas et laisse passer les délais », a écrit le membre concerné sur Twitter (via kicker). « Maintenant, nous devons poursuivre en justice dès que possible pour forcer le vote. »

M. Ott a expliqué la situation en disant :

« J’ai donné hier à l’association un délai de 12 heures pour confirmer l’approbation de la demande. Seule réaction : ils n’avaient pas pris le temps de vérifier la demande — depuis trois semaines et demie. Le club joue la montre pour empêcher un vote. Il ne faut pas que le club fuie impunément cet important débat !

Comprendre le problème

Les fans du Bayern Munich ont longtemps protesté contre l’association du club avec le Qatar, notamment le parrainage des manches de Qatar Airways et les camps d’entraînement d’hiver à Doha. Le journaliste Felix Tamsut a un excellent fil Twitter détaillant le long combat des ultras pour que leur club rende des comptes :

Un membre du Bayern Munich a déposé une requête pour que le club ne prolonge pas son contrat de sponsoring avec Qatar Airways. La motion sera discutée lors de l’AGA du club en novembre. À propos de fans avec une conscience morale et de leur pouvoir dans un club géré démocratiquement, fil de fond. 1/15 pic.twitter.com/FMhG91rjNA – Félix Tamsut (@ftamsut) 26 octobre 2021

Ici, sur Bavarian Football Works, nous avons également couvert le problème de manière approfondie, avec notre propre John Dillion rédigeant des rapports détaillés sur le sujet. Voici ce que vous devez savoir :

Une prise personnelle

Alors que le football européen devient de plus en plus conscient de la situation des droits humains des travailleurs migrants au Qatar, en particulier dans la perspective de la Coupe du monde de football 2022, l’association du Bayern avec le Qatar est rapidement en train de ternir l’image du club. Quoi que Kahn et Hainer pensent de l’argent apporté par le parrainage, cela ne peut valoir la stigmatisation d’être un véhicule de sport pour les violations des droits humains.

En tant que fan, je suis profondément déçu de la réponse du club à ce problème, y compris les tactiques sournoises pour faire dérailler le vote. La règle de la Bundesliga 50+1 permet aux fans d’avoir leur mot à dire, et les fans du Bayern – à la fois en ligne et dans le stade – ont depuis longtemps fait connaître leur opinion. Nous voulons que le Qatar sorte, et c’est triste que les patrons essaient de rester sourds à un sujet aussi important. Ce n’est pas le but de Mia San Mia, et le club mérite d’être tenu pour responsable par ses fans.