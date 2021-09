Le Bayern Munich montre l’intérêt d’Antonio Rudiger, mais le défenseur tient à rester

Selon Christian Falk du média allemand Bild, le Bayern Munich s’intéresse à Antonio Rudiger, mais le joueur souhaite rester à Chelsea au-delà de la fin de l’été prochain, lorsque son contrat expirera à Stamford Bridge.

Le Bayern Munich montre l’intérêt d’Antonio Rudiger

Le joueur préfère rester à Chelsea

Rudiger est entré dans la dernière année de son contrat avec Chelsea et suscite l’intérêt de toute l’Europe, mais le joueur préférerait prolonger son séjour à Londres au-delà de l’été 2022.

Thomas Tuchel est un grand fan du joueur de 28 ans et l’a utilisé comme pilier de ses défenses à trois. On s’inquiète du fait qu’une prolongation ne soit pas encore signée, ni même sur la table, le joueur pouvant signer des accords précontractuels à partir de janvier 2022. Tuchel a récemment déclaré qu’il espérait qu’un nouvel accord pourrait être conclu, mais il comprend l’affaire se situe entre le club, le joueur et les agents, comme cité par teamtalk.com :

“J’espère qu’ils trouveront une solution mais ce n’est pas seulement entre les entraîneurs et les joueurs et ce que nous souhaitons. C’est entre le club, le joueur et l’agent. Il a été excellent, un joueur très régulier de haut niveau, calme et concentré. Tout est en place mais parfois les joueurs ont besoin d’un peu plus de temps. Ce n’est pas nouveau de notre côté.

Contact Bayern

Falk a également signalé que la situation était très en jeu, le Bayern ayant contacté l’agent et demi-frère de Rudiger, Sahr Senesie, pour entamer des pourparlers, mais le joueur lui-même penche toujours vers une tendance à signer un nouveau contrat avec les Bleus.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Rudiger est devenu un acteur de plus en plus incontournable à Stamford Bridge. En fait, on pourrait dire que l’Allemand est passé d’un joueur presque assuré de partir au meilleur défenseur dans les rangs de Chelsea, et l’un des meilleurs de la Premier League – d’où l’intérêt de grands clubs comme le Bayern Munich.

Photo principale

Intégrer à partir de .