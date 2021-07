Le Bayern Munich n’a pas pris de décision finale sur l’ancien jeune joueur de Chelsea Emran Soglo, mais est en pourparlers

Selon le journaliste de Sport Bild Tobi Altschäffl, le Bayern Munich n’a pas encore décidé de prolonger ou non une offre de contrat avec Emran Soglo, espoir de l’académie du Chelsea FC.

Plus tôt dans la semaine, nous avons appris que Soglo, dont le contrat avec Chelsea a expiré, était à Munich pour un entraînement prolongé afin que le club puisse évaluer avec précision ses capacités :

Emran Soglo (16 ans), zuletzt in der Chelsea-Jugend, trainiert seit über einer Woche am Bayern-Campus. Über eine Verpflichtung des Talents wurde noch nicht final entschieden, Soglo ist aktuell vertragslos. Soglo war zuletzt mit seinem Berater ua in der Allianz Arena

– Tobi Altschäffl (@altobell13) 30 juillet 2021