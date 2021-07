Le Bayern Munich ne laisserait partir Niklas Sule cet été que pour des frais de transfert à deux chiffres

L’avenir de Niklas Sule au Bayern Munich a été un sujet de discussion pendant la majeure partie des six derniers mois. Le contrat du défenseur central avec le club expire l’été prochain et il doit encore s’entendre sur un nouvel accord. Chelsea a déjà exprimé son intérêt à signer le joueur de 25 ans, mais selon un nouveau rapport de Sport Bild, le Bayern n’envisagerait de laisser partir Sule que pour un montant à deux chiffres en millions d’euros. Si aucune décision n’a été prise d’ici Noël, le Bayern décidera alors quoi faire de lui.

Sule a beaucoup à considérer. Il lui reste un an de contrat et reviendra des vacances de l’Euro 2020 avec un nouveau manager à Julian Nagelsmann et une nouvelle compétition de défenseur central à Dayot Upamecano. Chelsea s’est calmé dans son intérêt à le signer, et l’ultimatum du Bayern selon lequel ils ne le laisseront pas partir pour des frais de transfert qui ne sont pas dans les millions à deux chiffres ajoute une certaine pression. Y a-t-il actuellement des clubs qui seraient prêts à payer ce genre de frais pour lui cet été ?

De plus, Nagelsmann et Sule se connaissent bien depuis leur séjour à Hoffenheim. Bien que Sule ne fasse peut-être pas partie du onze de départ préféré de Nagelsmann, il pense toujours que le défenseur a en lui le pouvoir d’atteindre un niveau de premier ordre. Dans une interview plus tôt ce mois-ci, le nouveau manager du Bayern avait déclaré : « S’il a la perspicacité de travailler sur ses déficits et qu’il a maintenant un entraîneur qui le connaît depuis l’équipe des moins de 16 ans, je suis convaincu qu’il obtiendra son le moteur tourne à nouveau. Je lui en ai déjà parlé. Il sait qu’il doit faire quelque chose. Mais je pense très très fort à lui.

Crédit photo doit lire ODD ANDERSEN / . via .

À court terme, il serait (sans doute) dans l’intérêt du Bayern de le garder pour l’instant compte tenu de la blessure de Lucas Hernandez. L’international français manquera probablement le début de la campagne du Bayern en Bundesliga en raison de sa blessure au ménisque. De même, bien qu’il ne soit pas un défenseur central, Alphonso Davies manquera probablement également le début de la saison en raison d’une blessure à la cheville. Nagelsmann aura déjà de la profondeur en défense, donc perdre Sule cet été pourrait s’avérer trop coûteux, à moins qu’ils n’aient déjà une cible spécifique en tête pour qui ils pourraient rapidement signer pour le remplacer avant la fermeture de la fenêtre de transfert.