Le Bayern Munich ne peut pas se débarrasser de Michael Cuisance assez rapidement

Le Bayern Munich a fait un pari lorsque le club a signé Michael Cuisance du Borussia Mönchengladbach en 2019. Il semble de plus en plus que le club devra bientôt radier le joueur de 22 ans comme une perte.

Le Bayern chercherait à vendre le joueur ou, à tout le moins, à l’envoyer en prêt (Plettenberg). Cuisance est sous contrat avec le Rekordmeister jusqu’en 2024. Sa valeur de transfert hypothétique – ou valeur de revente – n’a cessé de chuter depuis qu’il a rejoint le Bayern après avoir mijoté sur le banc à Gladbach.

Malgré les rumeurs selon lesquelles Cuisance essaierait de « faire ses preuves » auprès du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, Bild a rapporté il y a quelques semaines qu’il n’avait fait qu’un effort timide à l’entraînement, et Nagelsmann lui-même a confirmé cette impression dans des remarques franches lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, même s’il a insisté que Cuisance s’était « bien entraîné ».

Après que Cuisance a été retiré de l’équipe de Supercoupe du Bayern contre le Borussia Dortmund, non pas à cause d’un transfert imminent, mais plutôt à cause de ses mauvaises performances à l’entraînement (révélées par Florian Plettenberg dans son podcast), Nagelsmann a été interrogé sur le joueur avant le match du Bayern dimanche contre FC Cologne.

Nagelsmann a déclaré (TZ) : « Bien sûr, il peut rester dans l’équipe. Je ne fais qu’évaluer la situation. Sa pré-saison était tellement tellement, avec du bon et du mauvais. Il doit devenir plus stable pour jouer un rôle de premier plan. Leon ou Josh sont devant lui à sa position. Coco aussi. Il doit donc se battre pour rattraper son retard et se pousser. Il a eu de bons moments, par exemple, contre Naples, ainsi que des moments qui n’étaient pas si bons. Il n’a pas de situation facile au Bayern, un peu aussi avec ses prêts. Mais il s’est très bien entraîné. Bien sûr, il peut rester après le 31 août. Mais Hasan discute des questions de transfert et pas de moi.

Mickaël Cuisance n’était pas dans le groupe face à Dortmund pour des raisons de performances, non liées à un transfert [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 août 2021

Le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic pourrait bien souhaiter que Nagelsmann n’ait rien dit du tout à propos de Cuisance, car il n’est pas difficile de lire entre les lignes que le Bayern a un joueur mécontent qui ne joue pas à l’entraînement même si le club est impatient de trouver un prétendant. Alors que Cuisance sabote apparemment son avenir avec son attitude incorrigible, le Bayern ne peut pas se débarrasser de lui assez rapidement.