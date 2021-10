Le Bayern Munich ne signera pas Erling Braut Haaland pour le moment

14/10/2021

Erling Braut Haaland est le joyau de la couronne du prochain marché des transferts avec Mbappé. Alors que l’avenir du français se situe entre Paris et Madrid, le Norvégien est pleinement ouvert et tous les grands chercheront leur embauche en été. Les Bayern Munich fait partie des candidats pour entreprendre sa signature, du moins jusqu’à présent, puisque dans une déclaration au média allemand Kicker, Herbert Hainer, président de la Bayern, a déclaré que les Bavarois ne recherchent plus les Norvégiens.

Pas Haaland, pour l’instant

Lorsqu’on l’interroge sur Haaland, Hainer affirme que « pour le moment cette question n’existe pas ». Alors selon ses paroles Les vues du Bayern sont dans une autre direction et selon son président pour deux raisons : « Premièrement, nous avons Robert Lewandowski« , un joueur de classe mondiale qui marque des buts pas comme les autres. » L’autre raison qu’il a donnée a été économique : » Nous prenons des décisions pour des raisons sportives, mais si nous perdons environ 150 millions à cause du covid, nous devons être plus judicieux avec les dépenses« .

Hainer exige un plus grand contrôle financier

Le président du Bayern considère qu’il devrait y avoir un système qui surveille et, si nécessaire, sanctionne adéquatement l’activité économique des clubs pour éviter des situations comme celle que le Barça: « il faut préciser que les clubs ils ne peuvent dépenser que ce qu’ils entrent« .

Ainsi, Herbert Hainer a pour le moment fermé la porte à la signature de Haaland par le Bayern Munich. Bien que l’une des raisons invoquées par Hainer soit la présence de Lewandowski. Le Polonais a demandé son transfert l’été dernier Et si votre idée est encore de sortir, le Norvégien pourrait être le parfait remplaçant des Bavarois.