Le Bayern Munich a une petite énigme avec le milieu de terrain Michael Cuisance, connu ici à BFW sous le nom de « #StepOverKing ». Selon un nouveau rapport de Bild, il est clair que le Bayern ne veut pas le garder et aimerait le vendre à un moment donné avant la fermeture du mercato estival.

Selon le rapport, la partie turque de Galatasaray a exprimé son vif intérêt pour la signature des Français, mais le Bayern a confirmé qu’il n’avait encore déposé aucune offre officielle. Ils rapportent cependant que des contacts ont été pris entre des représentants du club Süper Lig, le front office du Bayern et l’agent de Cuisance. Du point de vue de Galatasaray, ils sont plus intéressés par la mise en place d’une sorte d’accord de prêt, similaire à ce que le Bayern a fait avec l’Olympique de Marseille pour Cuisance. Cela peut être un obstacle potentiel, car le Bayern préférerait le vendre purement et simplement.

Personnellement, Cuisance ne veut pas déménager dans un club en dehors des cinq meilleures ligues européennes, mais il n’a peut-être vraiment pas beaucoup de choix quand les choses se passent. Son prêt à Marseille en Ligue 1 ne s’est vraiment pas bien passé par aucun effort d’imagination et il a même été exclu de leurs derniers matches de championnat de la saison pour des raisons disciplinaires. En ce sens, sa réputation le précède car il est connu pour être un personnage assez difficile à travailler depuis son passage au Borussia Mönchengladbach et au Bayern.

Il s’entraîne avec le Bayern à la Sabener Strasse depuis début juillet sous Julian Nagelsmann, et le nouveau manager l’a même félicité à l’entraînement, mais cela n’a vraiment aucune incidence sur la position globale du Bayern à son égard. Il est clair que le Bayern va devoir travailler dur pour trouver une solution avec lui. Ils veulent vendre, et le seul club actuellement intéressé (Galatasaray) préférerait de loin un accord de prêt. Le Bayern devra peut-être faire preuve de créativité et sortir des sentiers battus pour essayer de trouver la meilleure solution pour toutes les parties impliquées, sinon Cuisance pourrait simplement prendre de la place dans l’équipe.