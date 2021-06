Le Bayern Munich n’est pas engagé dans des pourparlers “profonds” avec Robert Lewandowski et préparerait un transfert pour Erling Haaland en 2022

in

Selon un rapport du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, le Bayern Munich n’est pas engagé à ce stade dans des pourparlers « approfondis » avec Robert Lewandowski. De plus, le club hésite à dire quoi que ce soit – en privé ou en public – sur Erling Haaland du Borussia Dortmund de peur de contrarier le tueur à gages polonais.

Pendant ce temps, un autre rapport indique que le Bayern Munich se prépare à faire une offre sur Haaland l’été prochain si Lewandowski persiste dans son désir de quitter la Bavière. Du côté de Lewandowski, ses représentants ne s’inquiètent pas que les Bavarois poursuivent Haaland car ils pensent que le phénomène norvégien est trop cher pour le Bayern Munich :

Bien que ce ne soit pas nécessairement une nouvelle choquante, il y a eu une rumeur de “sensibilité” du camp de Lewandowski concernant toute discussion portant sur Haaland – que beaucoup considèrent comme le joueur idéal pour éventuellement succéder à l’international polonais.

Avec autant de rumeurs qui circulent sur le désir de Lewandowski de flirter avec un déménagement, cependant, le moment de la dernière rumeur Lewandowski/Haaland est très curieux.

Selon Bild (tel que capturé par le journaliste de Goal, Ronan Murphy), l’inquiétude du camp de Lewandowski à propos de Haaland pourrait être au moins un peu justifiée, car le média allemand rapporte que le Bayern Munich pourrait se préparer à faire une offre pour Haaland l’été prochain :

Il est peu probable que le Bayern Munich vende Lewandowski cet été (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), mais avec Haaland étant «abordable» à 75 millions d’euros en 2022, une décision est concevable – si Lewandowski et son agent Pini Zahavi poursuivent leur croisade médiatique pour un virement:

De plus, l’absence de progrès sur les négociations contractuelles n’est pas une surprise. Le Bayern Munich a plusieurs problèmes plus urgents à régler avec Niklas Süle et Kingsley Coman qui souhaitent potentiellement quitter la Bavière cet été, tandis que le nouvel accord de Leon Goretzka serait en phase finale d’achèvement.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Müller et Lewandowski sont probablement tous sur la liste des choses à faire pour le club également… mais bon, il faut un peu de temps au directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic pour personnaliser chacun de ces Ponts PowerPoint.

Quoi qu’il en soit, les vautours normaux ont commencé à encercler la Bavière avec des nouvelles que Lewandowski pourrait vouloir passer à autre chose. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City et Manchester United ont tous été liés dans des rapports précédents à la volonté de Lewandowski.