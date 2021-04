Le Bayern Munich nomme des entraîneurs pour les équipes U-16 et U-17

Le Bayern Munich travaille sur sa formation d’entraîneurs pour la saison prochaine et a transféré Alexander Moj et Halil Altintop de l’équipe U-16 à U-17. Peter Gaydarov occupera ensuite le poste d’entraîneur U-16 du FC Nürnberg

«Pour nous, Alexander Moj et Halil Altintop sont les successeurs logiques de Danny Schwarz. Ils passent au groupe d’âge supérieur suivant avec leurs joueurs actuels. Cela va de pair avec notre plan de développement continu de nos formateurs sur le campus. Avec Peter Gaydarov, nous avons pu gagner un entraîneur talentueux très intéressant avec une carrière passionnante. Plus récemment, il était responsable des U17 à Valznerweiher pendant deux ans et nous sommes convaincus qu’il s’intègre parfaitement dans notre équipe d’entraîneurs sur le campus », a déclaré le directeur sportif du campus Holger Seitz (par FCBayern.com).

Gaydarov est ravi d’être sur le campus du Bayern Munich.

«C’est un grand honneur pour moi de travailler dans l’équipe de jeunes du FC Bayern à l’avenir. J’ai hâte de relever le grand défi sur le campus », a déclaré Gaydarov.