Le Bayern Munich offre une déclaration de soutien à Hasan «Brazzo» Salihamidzic

Lorsque la querelle entre l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic a été rendue publique, certains fans du Bayern Munich ont ressenti le besoin de choisir un camp.

Et dans certains cas, les choses sont probablement allées un peu trop loin. Le club lui-même soutient Salihamidzic au milieu de «l’hostilité» et des «attaques personnelles» dirigées contre le directeur sportif.

Le président du club, Herbert Hainer, a publié une déclaration via FCBayern.com montrant son soutien à Salihamidzic:

“Le FC Bayern est uni et catégoriquement contre l’hostilité envers Hasan Salihamidzic”, a déclaré Hainer. «La critique objective est, bien entendu, toujours autorisée. Cependant, nous condamnons les attaques personnelles et l’agitation dans les termes les plus forts. Il n’y a aucune place pour cela au FC Bayern.

«Il y a deux faces à chaque médaille», a expliqué Hainer. «Nous étions tous heureux, moi y compris, des excellentes performances de l’équipe et de l’excellent football des 18 derniers mois, et nous comprenons qu’un entraîneur aimerait de préférence avoir une équipe avec 30 étoiles de haut niveau – nous pensons tous de cette façon. Mais nous avons le coronavirus et devons faire face à une perte de revenus d’environ 150 millions d’euros. » Le FC Bayern est «toujours dans une bonne situation financière, mais la tension est considérable». Selon le président, la tâche d’un membre du conseil d’administration du sport est de prendre en compte non seulement les aspects sportifs mais aussi les aspects économiques. «Il est fondamentalement inhérent au système qu’un entraîneur soit plus attentif au succès à court terme, et qu’un membre du conseil d’administration du sport doit faire des prévisions à moyen et à long terme. Dans ce contexte, Hainer a précisé que «nous prenons toutes les décisions ensemble, y compris la composition de l’équipe. Et nous travaillerons également ensemble pour nous assurer que a) les choses se calment à nouveau et b) nous continuons à écrire notre success story à l’avenir.