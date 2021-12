Le Bayern Munich peut-il vraiment se permettre de signer Raphinha de Leeds United ?

Cela ne fait pas très longtemps que cette nouvelle est tombée, alors vous en avez probablement déjà entendu parler. Selon TNT Sports, un grand média au Brésil, le Bayern Munich est sur le point de recruter l’ailier de Leeds United Raphinha cet hiver pour… attendez… 50 millions d’euros ! Leur rapport est, en fait, assez détaillé, affirmant que l’un des clubs de jeunes de Raphinha devrait déjà recevoir une réduction de 1,5 million d’euros sur les frais de transfert.

Voici la source originale de cette rumeur, si vous êtes curieux :

EXCLUSIVITÉ ! Segundo apuração de @brunoformiga, Raphinha saírá do Leeds para o Bayern na próxima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Avaí já conta com a sua parte na negociação, que deve ser de 1,5 milhão de euros, no orçamento do próximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt – TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) 24 décembre 2021

EXCLUSIF! Selon @brunoformiga, Raphinha quittera Leeds pour le Bayern dans la prochaine fenêtre, et les valeurs sont d’environ 50 millions d’euros. Club formateur, Avaí a déjà sa part dans la négociation, qui devrait être de 1,5 million d’euros, dans le budget de l’année prochaine.

Ils ont plus d’informations sur leur site Web, où ils affirment qu’Avai obtiendra 3% du total des frais de transfert – un nombre presque trop précis pour être inventé. Soit TNT Sports a de vraies informations d’initiés ici, soit il s’agit d’une rumeur de transfert très bien construite. Selon le même rapport, Kingsley Coman serait vendu pour faire place au Brésilien – plausible, mais contrairement aux informations récemment publiées en Allemagne.

Qu’est-ce que tout cela veut dire?

Contrairement à la plupart des rumeurs de transfert, les médias allemands ne sont pas tombés sur eux-mêmes en essayant de discréditer ce rapport de TNT Sports. « Monsieur. Pas vrai » Christian Falk a couvert ses bases, comme d’habitude :

. @cfbayern sur la rumeur Raphinha : Oui, j’ai entendu dire au Bayern que le club recherchait un joueur brésilien. Cependant, le club ne veut signer personne en janvier – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 décembre 2021

De toute évidence, il n’a aucune idée de ce qui se passe. S’il l’avait fait, il nous aurait donné un vrai/pas vrai – Falk ne laisse jamais passer une chance de fléchir sur un autre journaliste. Les autres sources allemandes sont restées silencieuses sur la question. POURQUOI? Que ne nous disent-ils pas ? Peut-être qu’ils sont tout aussi confus que nous.

Brazzo et Nagelsmann ont clairement indiqué que le Bayern Munich ne signerait PAS en janvier cette saison, et vous vous attendriez à ce qu’ils tiennent cette promesse. Après tout, être frugal est le besoin du moment, avec le retour de Covid-19 en Europe et la fermeture des stades. Et même si Covid n’était pas un problème, dépenser 50 millions d’euros pour N’IMPORTE QUEL joueur serait un grand pas pour le club. Si Raphinha finit par se déplacer pour ce numéro, il deviendrait instantanément la troisième signature la plus chère du Bayern, derrière Leroy Sane et Lucas Hernandez.

La seule façon dont cela pourrait se produire est, comme le mentionne le rapport original de TNT, si Kingsley Coman part cet hiver, pour un nombre bien supérieur aux frais de transfert de Raphinha. Bien sûr, cela contredirait ce rapport :

Pourtant, cette rumeur est très difficile à ignorer. Les détails inclus dans le rapport de TNT + leur réputation apparente, et le fait que les journalistes allemands ayant des liens avérés avec le club sont complètement silencieux sur la question, rendent tout cela très convaincant.

Pensez-y du point de vue de la constitution d’une équipe – le Bayern a beaucoup d’ailiers, mais Serge Gnabry et Kingsley Coman sont au milieu de négociations contractuelles difficiles. L’un ou les deux pourraient partir cet été. Si cela se produit, le Bayern DOIT dépenser pour un nouvel ailier, peu importe qui c’est. Bien sûr, il y a toujours Jamal Musiala qui est toujours prêt à avoir un impact, mais l’expérience passée a montré qu’il faut au moins quatre ailiers de départ de qualité pour se qualifier pour les trois compétitions chaque saison. Si même un seul ailier part l’été prochain, cette très importante place de 4e ailier devient vide.

Comparaison statistique entre Kingsley Coman et RaphinhaData de FBRef | Radar avec l’aimable autorisation de @Irish_Barca et Harsh (FCDiscordelona)

Il est également possible que le front office du Bayern essaie quelque chose d’inhabituel – opter pour une mise à niveau directe dans un poste. Peut-être qu’au lieu de garder Coman, ils veulent le vendre et faire venir quelqu’un qui, selon eux, peut atteindre un sommet encore plus élevé. Le Bayern ne fait généralement pas ce type d’affaires – si un joueur fonctionne déjà bien pour le club, alors obtenir une prolongation est toujours le premier choix. Cependant, Brazzo a montré qu’il n’a pas peur de dépenser gros lorsqu’il voit un joueur qu’il DOIT absolument avoir. Peut-être que Raphinha fait partie de ces joueurs ?

Je suppose que nous devrons attendre et voir. Je dois rappeler aux gens que, comme nous l’avons vu avec les rumeurs de Sergino Dest, même des sources fiables peuvent exagérer. Peut-être qu’il n’y a rien du tout. Difficile à dire pour le moment.