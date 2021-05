Le Bayern Munich place trois joueurs dans l’équipe de la saison de WhoScored.com

Le Bayern Munich était bien représenté dans l’équipe de la saison de WhoScored.com.

En optant pour une formation 4-4-2, WhoScored.com a placé trois joueurs des Bavarois dans sa première équipe annuelle. Robert Lewandowski, Thomas Müller et Joshua Kimmich ont tous été placés sur la liste – qui offrait des choix très intéressants.

Mats Hummels du Borussia Dortmund et Willi Orban du RB Leipzig étaient les défenseurs centraux de l’équipe, tandis que Christopher Trimmel de l’Union Berlin et Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt figuraient sur le flanc défensif extérieur. Kostic, bien sûr, est vraiment plus un vrai milieu de terrain gauche ou un ailier gauche.

Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Matheus Cunha du Hertha Berlin étaient les milieux de terrain extérieurs avec Müller et Kimmich jouant à l’intérieur. Lewandowski et la star du Borussia Dortmund Erling Haaland étaient au sommet de la formation de l’équipe dans une configuration à double attaquant.

Rafał Gikiewicz du FC Augsburg était le gardien:

Lewandowski, Müller et Kimmich méritaient tous cet honneur compte tenu de la qualité de chaque joueur individuel cette saison.