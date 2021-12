Le Bayern Munich pourrait envoyer la dernière acquisition de gardien de but en Autriche

Il y a une semaine, le Bayern Munich est devenu le premier club européen à recruter un gardien chinois en faisant venir Liu Shaoziyang du partenaire du campus Wuhan Three Towns FC sous contrat jusqu’à l’été 2025.

Le jeune joueur national de 18 ans, mesurant 190 cm, a déjà vécu et s’est entraîné en Allemagne avec l’équipe U-19 du Bayern et les réserves de la Säbener Straße. Il a été évalué et guidé par l’entraîneur spécialiste des gardiens de but du club, Tom Starke, et visiblement, Starke aime ce qu’il voit chez le jeune homme.

Selon les rapports de @iMiaSanMia, la direction du club l’a si bien noté qu’elle souhaite qu’il voie une action pro tout de suite plutôt que de passer du temps à se développer dans le système des jeunes. Le jeune homme n’est pas éligible pour jouer pour le Bayern Munich II et ils se sont donc arrangés pour le prêter au SK Austria Klagenfurt en première division autrichienne.

Cela semblerait indiquer une relation croissante entre le Bayern et Klagenfurt où Liu rejoindra son compatriote du Bayern Alex Timossi Andersson. Le prêt semble avoir fait beaucoup de bien à Andersson, car il accumule des minutes importantes en tant que « premier partant sur la feuille de match », qui est l’un des principaux fournisseurs de passes décisives de l’OBL. Sur la base de son jeu physique efficace, Andersson fait un argument de poids pour une place dans une équipe de Bundesliga allemande la saison prochaine.

Klagenfurt eux-mêmes font du bruit lors de leur première année dans la ligue supérieure. Contrairement à la plupart des équipes récemment promues qui ne cherchent généralement qu’à éviter une relégation rapide, le bon entraînement de Klagenfurt et son jeu incisif et discipliné les ont placés en quatrième position à la trêve hivernale, un point devant l’Autrichien Rekordmeister Rapid Vienna.

Si la relation avec Klagenfurt continue de se développer, cela pourrait rapporter des dividendes importants au Bayern. Le fait d’avoir un club germanophone avec un potentiel de jeu européen à quelques minutes de là pour envoyer de jeunes joueurs se développer pourrait aider à faire passer le programme de prêt du Bayern à un niveau supérieur.