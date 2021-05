Le Bayern Munich pourrait être contraint de vendre Niklas Sule pour éviter une nouvelle situation d’Alaba

Selon un rapport de l’édition imprimée de Sport Bild (via Tz), le Bayern Munich envisage sérieusement de vendre Niklas Sule cet été pour éviter une nouvelle situation de David Alaba au club. Le défenseur, qui sort d’une saison difficile suite à une déchirure de l’ACL, a un contrat qui expire l’été prochain. Ne pas le prolonger maintenant signifierait le laisser partir gratuitement l’année prochaine, ce que le club ne peut pas se permettre pour le moment.

Sule a fait l’objet de succès médiatiques troublants dans le passé, mais celui-ci semble tout à fait plausible. Les patrons du Bayern peuvent être réticents à donner à Sule un nouveau contrat important basé sur ses problèmes cette saison, que le joueur peut facilement interpréter comme un manque d’appréciation pour ses talents. Pendant ce temps, avec l’arrivée de Dayot Upamecano et l’arrivée de Lucas Hernandez dans le club, l’importance de Sule diminue car il n’est plus un partant infaillible dans la ligne arrière.

Le vendre cet été donnerait au Bayern les fonds nécessaires pour renforcer la liste, plutôt que de le perdre gratuitement l’année prochaine. Malheureusement, il est probable que les frais de transfert pour le vendre soient faibles, ce qui rend son remplacement difficile.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune rumeur selon laquelle une équipe serait intéressée par Sule, ce qui montre que les acheteurs potentiels peuvent être rares. Entre cela et son contrat expirant, les choses ne semblent pas bonnes pour les frais de transfert. Cependant, ce serait toujours mieux que de le perdre gratuitement face à un rival européen comme le Real Madrid, surtout lorsque Sule est encore très jeune pour un défenseur.

Ainsi, au lieu de remplacer purement et simplement Sule, le Bayern peut choisir de ramener Chris Richards de son prêt à Hoffenheim, et de faire de lui et de Tanguy Nianzou les remplaçants inexpérimentés d’Upamecano et de Hernandez. C’est un autre casse-tête de planification d’équipe pour Brazzo and co. à résoudre – un qui pourrait avoir de graves répercussions sur la première saison de Julian Nagelsmann.