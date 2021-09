Le Bayern Munich prête Lenn Jastremski à la 3.Liga Viktoria Köln

Le Bayern Munich a prêté l’attaquant Lenn Jastremski de l’équipe réserve du club à Viktoria Köln pour la prochaine saison de la 3.Liga. Le joueur de 20 ans a un contrat qui court jusqu’à l’été 2023.

Lors de sa première saison avec le Bayern II, Jastremski a marqué quatre buts et obtenu quatre passes décisives en 3.Liga. Jusqu’à présent cette saison dans la Regionalliga Bayern, Jastremski a obtenu une passe décisive en seulement 84 minutes d’action.

“Après la relégation de troisième division, nous avons rajeuni nos amateurs pour la Regionalliga Bayern”, a déclaré le directeur du campus Jochen Sauer. « Lenn a déjà acquis de l’expérience dans le football masculin et nous sommes convaincus qu’il peut faire un pas de plus sur le plan personnel et sportif à Cologne. Nous suivrons de près son développement à Viktoria et suivrons de près ses performances sportives. »

La saison dernière, Viktoria Köln a terminé à la 12e place avec 51 points. Ils étaient 14 points de plus que le Bayern II relégué. Actuellement en 3.Liga, le Viktoria Köln compte quatre points après six matches.