Le Bayern Munich prête Rémy Vita à Barnsley

Rémy Vita a rejoint le Barnsley FC en championnat anglais en prêt pour toute la saison 2021/22. Le club de deuxième division aura une option d’achat sur l’arrière gauche du Bayern Munich II. Les Bavarois auraient payé entre 1 et 2 millions d’euros pour lui l’été dernier. Son contrat actuel court jusqu’en 2024.

« Il en va de même pour Rémy que pour Lenn et Marvin. Un passage dans une ligue supérieure est plus productif pour son développement », a déclaré le directeur du campus, Jochen Sauer. « Au club de deuxième division Barnsley FC, il fait face à un nouveau défi sportif, pour lequel nous lui souhaitons tout le meilleur et beaucoup de succès.

Vita a rejoint le Bayern II en provenance de Troyes en Ligue 2 la saison dernière et a marqué 25 points en 3.Liga. Cette saison, il n’est apparu que dans deux des dix matches du Bayern II. Avec la relégation en Regionalliga Bayern, le club se concentre sur les jeunes joueurs et Angelo Brückner est devenu le premier choix de l’arrière gauche.

“Ce n’est un secret pour personne qu’en tant que club, nous identifions de jeunes individus affamés qui veulent à la fois jouer pour le Barnsley FC et progresser dans le jeu”, a déclaré le co-président de Barnsley, Paul Conway. “Rémy répond à ces critères et arrive chez Oakwell avec la détermination d’améliorer et de fournir de la qualité à la gauche de l’équipe de Markus Schopp.”