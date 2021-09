Le Bayern Munich prête Ron-Thorben Hoffmann à Sunderland ; vend Leon Dajaku à l’Union Berlin qui le prête à Sunderland

Deux prêts ont été conclus le dernier jour du mercato estival impliquant le Bayern Munich et Sunderland. Dans le premier, le Bayern a prêté le gardien Ron-Thorben Hoffmann au club anglais de troisième division pour la saison. Dans le second, le Bayern a vendu Leon Dajaku à l’Union Berlin, et le club de la capitale a fait volte-face et l’a prêté à Sunderland pour la saison.

Hoffmann, dont le contrat devait expirer à la fin de la saison en cours, aurait signé une prolongation avec le Bayern jusqu’à l’été 2023, selon Kicker. Avec le prêt d’une saison, Sunderland a une clause d’obligation d’achat dans le contrat selon laquelle, s’ils sont promus, ils doivent acheter Hoffmann.

“C’est un sentiment formidable de signer avec le club et j’ai hâte de rencontrer les joueurs et le staff. Je cherche à me développer en tant que joueur et Sunderland m’a donné la meilleure opportunité de le faire », a déclaré Hoffman. “Ce sera un sentiment spécial de jouer devant 30 000 supporters chaque semaine au Stadium of Light.”

On s’attend à ce que Hoffmann soit le gardien partant du club à l’avenir.

Photo de Ian Horrocks/Sunderland AFC via .

Comme indiqué ci-dessus, deux transactions ont dû se produire pour amener Dajaku à Sunderland. Tout d’abord, Union a dû rendre le prêt de Dajaku permanent après seulement six mois (c’était un prêt de 18 mois). Maintenant, il a un prêt d’un an à Sunderland.

« En raison d’une blessure et d’une maladie, il était difficile pour Leon de se frayer un chemin dans l’équipe. C’est pourquoi nous sommes heureux d’emprunter cette voie avec lui, pour pouvoir lui donner la pratique de jeu qu’il souhaite », a déclaré Oliver Ruhnert, directeur général de l’Union. « Nous considérons que cette étape est utile pour son développement ultérieur. »

Dajaku a l’air excité de se rendre en Angleterre. “J’ai toujours regardé vers le football en Angleterre et j’ai toujours voulu venir ici, alors quand j’ai entendu que je pouvais, ça m’a semblé être la bonne étape. J’ai vu certains matchs et c’est fou le nombre de fans qui viennent en première division, mais c’est ce que j’aime – avoir les fans qui vous poussent. C’est très agréable de signer pour Sunderland et je suis très fier d’être ici.