Le Bayern Munich progresse dans la troisième semaine de pré-saison: Nagelsmann commente une jeunesse impressionnante

Lundi, Die Roten a entamé sa troisième semaine de pré-saison. Il ne reste plus que 17 jours avant que (mardi) le Bayern Munich ne lance sa saison 2021/2022. Leur premier match de compétition sera contre Bremer SV dans le DFB-Pokal.

Nagelsmann est bien connu pour son excellent encadrement des jeunes et le nouveau patron du Bayern profite au maximum de ce temps pour former les jeunes du Bayern. L’équipe est toujours remplie de jeunes joueurs alors que les joueurs internationaux du Bayern terminent leurs vacances. D’ici là, Nagelsmann continuera à travailler avec le jeune talent et a déjà été impressionné par plusieurs joueurs. “Certains d’entre eux ont très bien fait aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur du Bayern.

« La majorité des garçons reviennent le 26 juillet, mais ils doivent encore faire leurs tests en premier. Après, il s’agit d’intégrer les joueurs internationaux et d’avoir les bonnes routines le plus rapidement possible. Nous avons encore du temps avant les premiers matchs de la Coupe DFB et de la Bundesliga. Nous allons tout gérer et entrer dans les matches de compétition bien préparés », a déclaré Nagelsmann.

On dirait que Nagelsmann a de grands projets pour l’équipe et est ravi de mettre la main sur toute la force de l’équipe. Bientôt, nous verrons le Bayern de Nagelsmann en action. Il sera intéressant de voir quels jeunes Nagelsmann donnera un rôle plus important cette saison à venir.