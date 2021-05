Le Bayern Munich prolonge Jamie Lawrence jusqu’en 2024

Selon une annonce sur le site Web du club, le Bayern Munich a prolongé le contrat de Jamie Lawrence jusqu’à la saison 2024:

Un vrai gamin de Munich reste avec le FC Bayern. Le héros défensif des amateurs Jamie Lawrence s’est engagé à long terme auprès des champions du record d’Allemagne et a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2024. Son contrat initial devait expirer en juin 2022.

Le directeur du campus du Bayern Munich, Jochen Sauer, était heureux de conclure un accord avec le jeune défenseur prometteur.

«Jamie n’a cessé de se développer au cours de la saison actuelle de troisième division et est devenu un incontournable de nos U23. Nous sommes très heureux qu’il envisage également son avenir au FC Bayern dans les années à venir. Nous sommes convaincus de son potentiel de développement futur », a déclaré Sauer.

Lawrence a été soulagé d’avoir un peu plus de stabilité et a hâte de faire ses preuves sur la Säbener Straße.

«Munich est ma ville et le FC Bayern est mon club, je me sens chez moi ici. C’est aussi pourquoi j’ai signé ce contrat à long terme. Je suis extrêmement heureux de pouvoir franchir les prochaines étapes ici et je suis fier de continuer à porter le maillot du Bayern », a déclaré Lawrence.