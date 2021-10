Le Bayern Munich prolonge l’arrière droit Josip Stanišić jusqu’en 2025

2021 est une année record pour Josip Stanišić : après avoir rejoint l’académie des jeunes du Bayern Munich en 2017, il a fait son entrée dans l’équipe première, faisant neuf apparitions pour le club dans toutes les compétitions, dont quatre titularisations. Stanišić a également célébré ses débuts avec l’équipe nationale croate.

Désormais, le club l’a récompensé pour ses efforts : dans un communiqué, le Bayern a annoncé que Stanišić avait accepté une prolongation de deux ans, jusqu’en 2025.

Le membre du conseil d’administration pour le sport Hasan Salihamidžić a souligné le fait que Stanišić est un autre exemple de membre de l’académie des jeunes pour atteindre la première équipe. Il a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir pu intégrer un autre talent de notre campus du FC Bayern dans l’équipe première et que Josip se soit imposé si rapidement. Il a gravi les échelons et est un excellent ajout. Josip est un joueur très fiable qui est fort dans les tacles, assuré sur le ballon et peut également générer de la pression pour l’avant. Il donne tout à chaque séance d’entraînement, et il devrait continuer à le faire.

Stanišić a en effet cumulé plus de minutes (384′ dont 288′ en Bundesliga) cette saison qu’en Ligue des champions que son principal concurrent à l’arrière droit, l’international français Benjamin Pavard (210′, 123′ en Bundeslia). Et Stanišić va construire cette avance sur son coéquipier en difficulté, qui purge une suspension de deux matchs pour un carton rouge contre Greuther Fürth.

Josip Stanišić lui-même a déclaré : « Je tiens à remercier le club pour sa confiance en moi. Je vais essayer de continuer à surfer sur la vague des derniers mois, ils ont été phénoménaux pour moi et j’ai apprécié chaque seconde. Mes objectifs sont très clairs : je veux aider l’équipe autant que je peux, afin que mes bonnes performances puissent nous aider à remporter le plus de titres possible.

Bien plus, Josip !