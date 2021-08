Le Bayern Munich prolonge les contrats de Lucas Copado et Arijon Ibrahimovic

Selon une annonce de FCBayern.com, le Bayern Munich a prolongé les contrats des jeunes joueurs Lucas Copado et Arijon Ibrahimovic.

Copado, un attaquant, et Ibrahimovic, un milieu de terrain offensif, sont deux des stars les plus brillantes du campus du club :

Le FC Bayern a prolongé ses contrats à long terme avec deux autres talents prometteurs. L’attaquant Lucas Copado (10 janvier 2004) et le milieu de terrain Arijon Ibrahimovic (11 décembre 2005) resteront avec les champions du record d’Allemagne jusqu’en juin 2024. Copado est arrivé au FC Bayern de SpVgg Unterhaching à l’été 2016, tandis qu’Ibrahimovic est passé de 1 La progéniture du FC Nürnberg au FC Bayern Campus il y a trois ans.

Le directeur du campus, Jochen Sauer, était ravi de conserver les deux joueurs plus longtemps.

« Lucas et Ari se sont magnifiquement développés avec nous ces dernières années et figuraient parmi les plus performants de leurs équipes. Nous sommes absolument convaincus de leur potentiel et sommes très heureux qu’ils restent fidèles au FC Bayern », a déclaré Sauer.