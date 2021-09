Le Bayern Munich recrute le capitaine du club U-19 Justin Janitzek pour une prolongation

in

Le Bayern Munich a signé une prolongation de contrat avec le capitaine U-19 du club, Justin Janitzek. Le défenseur de 17 ans restera à Munich jusqu’en 2024.

« À son poste, Justin est l’un des meilleurs talents de son année. Il a déjà indiqué son potentiel dans la Regionalliga Bayern », a déclaré le directeur sportif du campus Holger Seitz. “Nous sommes convaincus qu’il poursuivra son développement constant avec nous au cours des prochaines années.”

Janitzek a disputé les trois matches que les U-19 ont disputés cette saison. Il a également fait cinq apparitions, dont une titularisation, pour le Bayern II en Regionalliga.

Le club a également finalement annoncé les départs des jeunes joueurs Konstantin Gertig (vers le RB Salzbourg) et Rafael Pfauser (vers Fribourg). Ces deux mouvements avaient déjà eu lieu, mais le Bayern vient enfin d’annoncer les mouvements maintenant. Seitz a déclaré: “Nous tenons à les remercier tous les deux pour leur engagement envers le FC Bayern et leur souhaitons tout le meilleur pour l’avenir en termes de sport et de vie privée.”