Le Bayern Munich regarde Wooyeong Jeong du SC Freiburg ?

Le Bayern Munich se tourne peut-être vers l’un de ses anciens élèves pour des renforts.

Selon un rapport de Sky Sport News, les champions allemands du record se tournent vers Wooyeong Jeong du SC Freiburg. L’ailier sud-coréen a joué pour la deuxième équipe du Bayern avant d’effectuer le transfert en Forêt-Noire, où il s’est imposé comme titulaire.

Alors que Jeong a récemment prolongé son contrat pour une durée non divulguée, il semble qu’il existe une clause de rachat qui devient active cet été et qui pourrait changer la donne. La clause, estimée à environ 10 millions d’euros, constituerait une option abordable pour l’ancien club de Jeong s’il souhaite investir judicieusement.

Le Bayern garde apparemment cette option sur la planche à dessin pour le moment. Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’un rapport, il est néanmoins encourageant de voir que l’un des produits pour les jeunes du Bayern a mûri au point que son club parent envisage un éventuel transfert de retour. Le Bayern n’est cependant pas le seul club intéressé, avec quelques clubs de Premier League anonymes et le TSG Hoffenheim également en lice.

Une chose qui peut gêner, cependant, est l’exigence de service militaire de Jeong. Tous les hommes sud-coréens en bonne santé doivent passer par 18 mois de service obligatoire pour leur pays, et à partir de maintenant, Jeong ne fait pas exception. Cependant, comme son compatriote vedette mondiale Heungmin Son, il pourrait être exempté a) de remporter une médaille d’or aux Jeux asiatiques, ou b) de remporter une médaille aux Jeux olympiques. Il n’existe actuellement aucune loi qui permet aux performances de la Coupe du monde d’accorder une exemption militaire aux joueurs.

Jeong a marqué quatre fois en 18 apparitions pour Fribourg cette saison, plus récemment lors de leur premier match de la nouvelle année contre Arminia Bielefeld. Il a également fait ses débuts pour son pays l’année dernière et a marqué son premier but international en novembre.