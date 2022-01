Le Bayern Munich rejette l’offre de prêt d’Armindo Sieb ; les patrons pensent qu’il peut percer

Selon le journaliste de Sky Florian Plettenberg, l’attaquant du Bayern Munich Amindo Sieb avait une offre de prêt à Hanovre 96, mais cette décision a été rejetée par les Bavarois.

Pourquoi le club ne donnerait-il pas au jeune la chance de jouer régulièrement au football en équipe première ? Eh bien, le directeur du campus Jochen Sauer pense que le joueur fera sa marque au Bayern Munich bien assez tôt :

Ils ne veulent pas le perdre sur le campus ! Selon les informations de Sky, Armindo Sieb aurait pu être prêté en deuxième division Hannover 96 dans ce mercato hivernal. D’autres demandes de renseignements étaient également dans la salle. Le meilleur talent de 18 ans aurait été prêt pour cette étape, mais Jochen Sauer avait quelque chose contre. Le directeur du campus a défendu avec véhémence l’offensive polyvalente restante et l’a convaincu. La raison : Sauer fait confiance au octuple international allemand des moins de 19 ans pour faire une percée à Munich. Julian Nagelsmann croit aussi aux qualités de Sieb, qui a déménagé gratuitement de Hoffenheim à Munich à l’été 2020.

On pense principalement que les patrons du campus visent à ce que le Bayern Munich II revienne en troisième division – où Sieb serait désespérément nécessaire.

En ce qui concerne ses perspectives à long terme dans l’équipe première, les choses sont un peu moins claires. Si le Bayern Munich II ne parvient pas à atteindre la troisième division, il est possible que Sieb soit prêté au cours de l’été.

De manière réaliste, tous les jeunes prisés ne réussiront pas avec le Bayern Munich, peu importe à quel point ils sont bien notés. Ce week-end, nous avons appris que Gabriel Vidovic et Paul Wanner étaient considérés comme les futurs joueurs de l’équipe première. Compte tenu des récents antécédents du club, il est difficile d’imaginer que deux ou même trois des jeunes joueurs actuels finiront par percer avec le club.

Bien sûr, c’est possible, mais comme l’ont découvert des joueurs comme Niklas Dorsch, Angelo Stiller, Milos Pantovic et quelques autres, ils avaient sûrement le talent et la motivation pour réussir… mais pas dans la liste profonde et talentueuse du Bayern Munich.