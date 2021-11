Le Bayern Munich se contente de garder Tanguy Nianzou en l’état

Mis à part une petite collection d’erreurs individuelles, Tanguy Nianzou a réalisé une solide performance en défense lors de la récente victoire 5-2 du Bayern Munich sur le SL Benfica en Ligue des champions. C’était son troisième départ compétitif de la saison et il a maintenant accumulé un total de 287 minutes pour le Bayern cette saison. Pour lui, il a été difficile d’obtenir des opportunités derrière Niklas Sule, Lucas Hernandez et Dayot Upamecano. Pour le match de Benfica, Nianzou a profité de l’absence de Sule et Hernandez pour cause de blessure.

Les blessures ont entravé la carrière de Nianzou au Bayern jusqu’à présent, mais il a toujours joué beaucoup moins qu’il ne l’aurait prévu depuis son arrivée du Paris Saint-Germain. Avec l’arrivée d’Upamecano du RB Leipzig cet été, cela a rendu les opportunités encore plus difficiles à saisir pour les Français de 19 ans. Pourtant, selon de nouvelles informations de Sport1, le Bayern prévoit toujours de garder Nianzou « en l’état ». L’idée d’un potentiel coup d’amour dans le mercato d’hiver avait été évoquée plus tôt dans la saison en raison de son manque important de temps de jeu, mais Julian Nagelsmann, son équipe d’entraîneurs et le front office du Bayern tiennent à le garder pour l’instant et sont convaincus qu’il finira par faire sa percée (Sport1).

Après la victoire du Bayern sur Benfica en milieu de semaine, Nagelsmann a fait l’éloge de Nianzou. « En tant qu’entraîneur, je veux qu’un joueur s’améliore et lui donne une chance. Il ne s’agit pas seulement de formation. Vous devez lancer un tel joueur. Ce qu’il peut toujours faire, c’est défendre et sa force de tête. Il est très agressif. Il s’est défendu habilement. Il a bien fait et était très travailleur », a-t-il déclaré.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Il y a aussi des points d’interrogation concernant l’avenir de Sule au club. Il n’y a toujours pas eu de pourparlers concrets pour prolonger son prochain contrat expirant, mais s’il y en a eu, le front office du Bayern reste de plus en plus discret sur la situation. Il a récemment réfuté les rumeurs selon lesquelles Newcastle United avait exprimé verbalement son intérêt à le signer, mais n’a pas commenté son contrat avec le Bayern, mais rester à Munich est toujours une option pour lui. S’il devait partir l’été prochain, cela augmenterait évidemment les opportunités pour Nianzou, mais la majorité des fans du Bayern partageraient le sentiment de vouloir que Sule reste.