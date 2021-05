Le Bayern Munich se convertit en un système de billetterie numérique

Le Bayern Munich a annoncé lundi qu’à partir de la saison prochaine, les billets ne seront disponibles que via les billets mobiles et les options d’impression à domicile. Ces deux options sont disponibles depuis longtemps pour un seul match et des billets de saison, mais dans le but de promouvoir les économies de coûts et la durabilité, le club a décidé de cesser d’imprimer et d’envoyer des billets par la poste.

À propos de cette décision, le vice-président du FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, a déclaré: «La durabilité, la conservation des ressources et la réduction des émissions de CO2 étant des questions centrales au FC Bayern et dans la billetterie, nous avons décidé de ne pas proposer de billets imprimés tels que la carte à puce annuelle. ou des billets papier pour les futurs matchs de l’Allianz Arena. En plus de réduire la production de billets en plastique et en papier, la communication par e-mail élimine environ 350 000 lettres imprimées qui étaient auparavant envoyées par la poste. C’est une contribution précieuse à la protection du climat et à la conservation des ressources. »

En plus des avantages en termes de durabilité, ce nouveau format permettra aux fans de gérer plus facilement leurs billets. Tous les billets et laissez-passer de stationnement seront disponibles immédiatement après l’achat. Là, les détenteurs de billets pourront gérer leurs billets en temps réel. Cela inclut la possibilité de transmettre des billets à d’autres personnes et ils les recevront immédiatement. Le club est convaincu que ce sera une expérience agréable pour les fans, déclarant: «Une grande attention a été accordée à l’utilisation conviviale des fonctions de transfert et de téléchargement.»