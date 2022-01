Le Bayern Munich se prépare pour la deuxième moitié de la saison avec de nouvelles politiques COVID/hygiène

Avant le début de Rückrunde, le Bayern Munich institue des protocoles COVID plus stricts avec les joueurs et le personnel retournant à Säbener Straße. En travaillant avec les responsables locaux de la santé à Munich, le Bayern a trouvé ce qu’il pense être la meilleure voie à suivre pour le club.

Selon Bild, le matin du lundi 3 janvier, toutes les personnes impliquées et autour de l’équipe (joueurs, entraîneurs, entraîneurs, personnel, etc.) arriveront à Säbener Straße et passeront un test PCR en voiture. Le premier entraînement aura alors lieu l’après-midi, et ils seul être autorisés à se présenter s’ils sont négatifs. Le club veut s’assurer que personne ne revenant de ses vacances n’apporte Omicron au reste de l’équipe, forçant une quarantaine pour toute l’équipe.

« Avec le concept d’hygiène adapté à la situation actuelle et la stratégie de test élargie, nous voulons réduire autant que possible le risque d’infection corona », a déclaré le Dr Roland Schmidt, médecin de l’équipe du Bayern et cardiologue. « Nous veillerons également à réduire les situations de contact rapproché loin du terrain de football. »

Photo de Peter Kneffel/alliance photo via .

Avec la variante Omicron la plus contagieuse qui sévit actuellement dans le monde, l’Allemagne a institué une quarantaine de 14 jours pour les personnes testées positives pour la variante, indépendamment de la vaccination ; cependant, certains rapports indiquent qu’ils envisagent actuellement de réduire le nombre de jours.

Joshua Kimmich et Robert Lewandowski se sont présentés dimanche à Säbener Straße, Kimmich pendant quatre heures et Lewandowski pendant deux heures, pour prendre un départ légèrement avancé dans leur préparation de la deuxième moitié de la saison.

Le Bayern fait de son mieux pour protéger les joueurs. Le Dr Schmidt a également confirmé que « tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel » ont terminé les vacances d’hiver soit vaccinés+rappelés, soit récemment vaccinés/récupérés. Le club espère éviter une infection grave comme ce qui est arrivé à Kimmich, selon Bild, qui a développé du liquide dans ses poumons lors de son combat avec COVID.

Le club a récemment annoncé que Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards et Dino Toppmöller ont tous été testés positifs pour COVID ces derniers jours.

Bild rapporte également que le Bayern n’a pas encore décidé s’il ramènera Neuer, qui est en fait toujours aux Maldives, à Munich en jet privé ou s’il le laissera simplement rester pendant la durée de sa quarantaine.

Le Bayern entrera sur le terrain vendredi contre le Borussia Mönchengladbach.

Photo de Peter Kneffel/alliance photo via .