Le Bayern Munich se souviendra des victimes de l’Holocauste

Le Bayern Munich rendra hommage aux victimes de l’Holocauste le dimanche 9 mai au Grünwalder Stadion par FCBayern.com:

Le mur extérieur du Stadion an der Grünwalder Straße, qui était autrefois la terre natale du FC Bayern, est appelé à devenir un lieu de mémoire. Tous les soirs de 21 heures au dimanche 9 mai, des projections de photos commémoreront un total de 22 athlètes allemands d’origine juive qui ont été persécutés et, dans de nombreux cas, assassinés après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes.

Une partie de cette campagne de l’initiative «Faces for the Names» comprend également cinq biographies liées au Bayern. Les images du président d’honneur Kurt Landauer, de l’ancien officiel de la jeunesse Otto Albert Beer, de l’entraîneur Richard ‘Dombi’ Kohn, vainqueur du championnat en 1932, et des membres Heinrich Berliner et Wilhelm Buisson doivent garder vivante la mémoire de l’Holocauste. Landauer et Kohn ont survécu en exil en Suisse et aux Pays-Bas. Beer a été assassiné dans le camp de concentration de Kauen en 1941, Berliner s’est suicidé en 1940 et Buisson a été exécuté pour des raisons politiques la même année.