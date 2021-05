Le Bayern Munich signe Saki Kumagai de l’Olympique de Lyon

Le Bayern Munich a signé l’international japonais Saki Kumagai pour un contrat de deux ans.

«Nous sommes très heureux d’avoir convaincu Saki de notre projet. Elle apporte une expérience internationale incroyable et jouera un rôle important dans le développement futur de notre équipe », a déclaré la directrice sportive du Bayern Frauen, Bianca Rech.

En 2020, Kumagai a été présélectionnée pour la joueuse mondiale de l’année de la FIFA et elle a été nommée footballeuse asiatique de l’année en 2019.

«Je suis extrêmement heureux que Saki nous ait choisis. Nous avons eu de très bonnes conversations avec elle, au cours desquelles nous avons pu la convaincre de notre association, de notre département et de notre parcours », a déclaré l’entraîneur-chef Jens Scheuer. «Saki est un milieu de terrain défensif incroyablement sûr de balle qui joue en équipe nationale également en défense centrale. Elle est donc très flexible, ce qui est un avantage supplémentaire pour nous. »

Le milieu de terrain vétéran est l’un des joueurs d’Asie de l’Est les plus décorés de tous les temps. Au niveau des clubs, elle a remporté une fois la Nadeshiko League du Japon, la Division 1 Féminine de France à sept reprises (et pourrait en ajouter une huitième cette année), la Coupe de France six fois et l’UEFA Women’s Champions League cinq fois. Au niveau international avec le Japon, elle a remporté la Coupe d’Asie féminine de l’AFC une fois, la Coupe du monde féminine de la FIFA une fois, et a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été.