Le Bayern Munich s’impose à domicile contre Cologne (3-2)

22/08/2021 à 19:31 CEST

Le Bayern gagné 3-2 contre Eau de Cologne lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Allianz Arena. Le Bayern Munich Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Borussia Mönchengladbach. Du côté des visiteurs, le Eau de Cologne a remporté dans son stade 3-1 son dernier match de la compétition contre le Hertha Berlin. Avec cette défaite, le Eau de Cologne a été placé en huitième position à la fin du match, tandis que le Bayern Munich est quatrième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Bayern Munich, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Robert Lewandowski quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 50e minute. Après un nouveau coup, le score de l’équipe munichoise a augmenté grâce à un but de Serge gnabry à la 59e minute, permettant le 2-0. Cependant, l’équipe des Colonés s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Antoine Modeste à la 60e minute. Puis l’équipe visiteuse a marqué à nouveau à la 62e minute avec un but de Marc Uth. L’équipe locale est allée de l’avant avec un double but de Serge gnabry à 71 minutes, terminant le match avec un score de 3-2 à la lumière.

Le technicien de la Bayern, Julien Nagelsmann, a donné accès au champ à Jamal musiala, Josip Stanisic, Corentin Tolisso, Eric-Maxim Choupo-Moting et Chris Richard remplacement Leroy Sané, Nianzou Tanguy Kouassi, Léon Goretzka, Serge gnabry et Alphonse Davies, tandis que de la part du Eau de Cologne, Steffen Baumgart remplacé Ondrej Doute, Sébastien andersson, Tim Lemperle et Louis Schaub pour Marc Uth, Florian Kainz, Antoine Modeste et Quitter Ljubicic.

L’arbitre a donné un carton jaune à Niklas sule par l’équipe locale déjà Quitter Ljubicic par l’équipe colonés.

Avec ce résultat, le Bayern monte à quatre points et reste dans le carré d’entrée de la Ligue des champions et le Eau de Cologne reste à trois points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le Bayern Munich sera mesuré avec le Hertha Berlin et le Eau de Cologne jouera contre lui Bochum.

Fiche techniqueBayern Munich:Manuel Neuer, Niklas Sule, Nianzou Tanguy Kouassi (Josip Stanisic, min.46), Dayot Upamecano, Alphonso Davies (Chris Richards, min.88), Leroy Sané (Jamal Musiala, min.46), Thomas Muller, Leon Goretzka (Corentin Tolisso, min.66), Joshua Kimmich, Serge Gnabry (Eric-Maxim Choupo-Moting, min.76) et Robert LewandowskiEau de Cologne:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Rafael Czichos, Jorge Meré, Jonas Hector, Jan Thielmann, Dejan Ljubicic (Louis Schaub, min.76), Ellyes Skhiri, Florian Kainz (Sebastian Andersson, min.69), Anthony Modeste (Tim Lemperle, min. . .76) et Mark Uth (Ondrej Duda, min.66)Stade:Allianz ArenaButs:Robert Lewandowski (1-0, min. 50), Serge Gnabry (2-0, min. 59), Anthony Modeste (2-1, min. 60), Mark Uth (2-2, min. 62) et Serge Gnabry (3-2, min. 71)