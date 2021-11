Le Bayern Munich s’intéresse au jeune de West Brom, Reyes Cleary

Le Bayern Munich serait intéressé par le talent de West Brom Reyes Cleary. Le joueur de 17 ans n’a pas encore signé de contrat professionnel et West Brom souhaite qu’il reste. Cependant, la difficulté de cette tâche augmente à mesure que de plus grands clubs prennent note de son développement.

Newcastle United garde également un œil sur Cleary et avec de nouveaux investissements, ils cherchent à recruter les meilleurs jeunes talents du pays. Cleary a été comparé avec style à un jeune Romelu Lukaku en raison de son instinct de buteur et de sa force. Sportsmail rapporte que Cleary a suscité l’intérêt de Crystal Palace, Schalke, Borussia Dortmund et Hoffenheim.

Le Bayern s’intéresse de près au jeune attaquant de West Bromwich Albion, Reyes Cleary. Les champions de Bundesliga ont regardé le joueur de 17 ans en action contre les U23 de Stoke City le mois dernier et veulent que les éclaireurs le vérifient à nouveau. Il a marqué 14 buts en 12 matchs cette saison [@MailSport] pic.twitter.com/QPJl3EP7nR – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 10 novembre 2021

Le talent de West Brom n’a pas encore fait sa percée en équipe première et il est toujours en train de travailler. Malgré cela, beaucoup reconnaissent son potentiel et veulent sa signature. L’implication du Bayern Munich dans cette situation pourrait menacer considérablement West Brom. Le Bayern Munich continuera probablement à envoyer des éclaireurs à ces matches des moins de 23 ans jusqu’à ce que Cleary ait signé un contrat.

À seulement 17 ans, arracher Cleary pourrait être une véritable aubaine pour un joueur au potentiel énorme. C’est exactement le type de mouvement que le Bayern doit faire et Nagelsmann pourrait faire des merveilles avec de jeunes talents comme celui-ci.