Le Bayern Munich s’intéresse toujours à Florian Neuhaus et Eduardo Camavinga

Selon le journaliste de SPOX Kerry Hau, le Bayern Munich s’intéresse toujours à la fois à la star du Borussia Mönchengladbach Florian Neuhaus et au jeune joueur du Stade Rennais Eduardo Camavinga.

Le problème pour les Bavarois, cependant, est qu’ils n’ont tout simplement pas la capacité financière de jouer ce qu’il faudrait pour retirer Neuhaus ou Camavinga de leurs clubs actuels.

– MF : Es besteht nach wie vor Interesse an #Camavinga und #Neuhaus, aber auch hier fehlt die finanzielle Bereitschaft in diesem Sommer. Man hofft auf den Durchbruch von #Roca unter Nagelsmann. Und: Die Verlängerung von #Goretzka hat aktuell ohnehin Priorität.

