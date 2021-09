Le Bayern Munich sort un nouveau kit pour l’Oktoberfest

Le Bayern Munich et Adidas ont lancé un nouveau maillot que les fans peuvent acheter, cette fois sur le thème de la traditionnelle Oktoberfest.

Le nouveau kit est principalement de couleur vert foncé. Le logo et les points saillants du maillot sont en or, en accord avec le kit extérieur actuel. Un point culminant notable est la broderie qui entoure le logo du club, qui, selon le site Web du club, a été inspiré par la tradition bavaroise. L’edelweiss alpin se retrouve également sur la broderie, et sur la nuque du maillot.

Malheureusement, l’Oktoberfest n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de COVID-19, il est donc assez ironique que le club ait publié un kit sur le thème de l’Oktoberfest. Le communiqué de presse du club a déclaré que le kit est “destiné à exprimer le lien du club avec sa maison et ses traditions, et à montrer ce pour quoi l’Oktoberfest et les champions allemands du record sont connus dans le monde : l’ouverture, la socialisation, la joie de vivre et le sens de tradition.”

Il s’agit du premier kit qui s’est inspiré de l’Oktoberfest depuis 2013/2014, lorsque le kit extérieur du club était une affaire de chemise blanche/short marron basée sur lederhosen. Même alors, le short marron de marque a été abandonné après la fin de l’Oktoberfest.

Ce sera également la première fois que le Bayern Munich s’habillera en vert depuis longtemps, voire pas du tout. Moins les gardiens de but, le Bayern n’a jamais porté de vert de mémoire récente, à moins que vous ne comptiez l’horrible mintstrocity de 2018/2019.

Le Bayern portera le kit une fois lors du prochain match de Bundesliga contre le VfL Bochum samedi, et le kit est actuellement disponible pour les membres du club. Dans deux jours, le kit sera disponible pour tous les clients dans les boutiques en ligne.

Que pensez-vous du kit de l’Oktoberfest du Bayern ? Faites le nous savoir dans les commentaires!