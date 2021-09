Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de Serge Gnabry avant 2023

Serge Gnabry pourrait être l’un des prochains joueurs du Bayern Munich à voir son contrat prolongé. Le contrat actuel de l’ailier avec le club expire en 2023. Il a connu un bon début de saison sous la direction du nouveau manager Julian Nagelsmann, ayant marqué 3 buts et fourni 3 passes décisives dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

Le nouveau contrat de Leon Goretzka vient d’être annoncé plus tôt cette semaine, à la suite de Joshua Kimmich, qui a récemment signé un nouveau contrat le gardant au club jusqu’en 2025. Le nouveau contrat de Goretzka va jusqu’en 2026, mais Gnabry est désormais également un candidat de choix pour un renouvellement de contrat. aux côtés de Niklas Süle, dont le contrat expire l’année prochaine.

Tout comme Kimmich et Goretzka, Gnabry est né en 1995 et, comme Kimmich, est passé par les équipes de jeunes du VfB Stuttgart au début de sa carrière. Lorsque le nouvel accord de Goretzka a été annoncé plus tôt cette semaine, il a exprimé sa joie devant le fait que la classe ’95 soit si bien représentée parmi l’équipe du Bayern et qu’il y ait une réelle cohésion entre eux (Abendzeiting). « Avoir toujours un niveau si élevé entre amis que vous pouvez gagner chaque titre chaque année, cela ne se reproduira probablement plus en Europe. Surtout avec la classe 1995, dont nous avons beaucoup dans l’équipe, couplée avec les joueurs plus âgés, nous avons un cadre dans lequel vous êtes plus qu’un simple coéquipier », a expliqué Goretzka.

Goretzka et Kimmich sont au cœur du milieu de terrain du Bayern et leur compréhension mutuelle est vraiment exceptionnelle. Alors que Gnabry a connu des sorts variés au Bayern, il a fait partie intégrante de leur attaque et a vraiment éclaté dans les moments clés : notamment son doublé en demi-finale de la Ligue des champions 2019/20 contre Lyon et ses quatre buts. en phase de groupes contre Tottenham la même saison. Il correspond bien au moule du Bayern et la compréhension et l’expérience qu’il a de jouer avec ses collègues des années 95 fournissent un cadre solide pour maintenir et construire l’avenir du Bayern.

Selon Kicker, le front office du Bayern considère Gnabry comme “une partie fermement calculée du personnel régulier”. Même s’il ne démarre pas, il peut arriver et avoir un impact immédiat en tant que remplaçant s’il doit tourner avec Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller, Jamal Musiala ou Marcel Sabitzer. En ce sens, Nagelsmann n’a que l’embarras du choix lorsque tous ses milieux de terrain offensifs et ailiers sont en pleine forme, en particulier avec la forme dans laquelle se trouvent Sané et Gnabry. Même s’il ne sera pas toujours un starter cloué pour Nagelsmann, ce serait dans l’intérêt du Bayern d’essayer de conclure un nouvel accord dès que possible.