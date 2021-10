Le Bayern Munich souhaite recruter l’attaquant de Nantes

Une nouvelle star fait son apparition en Ligue 1 française et quelques grandes équipes européennes surveillent de près son évolution et la situation de son contrat. Randal Kolo Muani est un attaquant de 22 ans qui joue pour Nantes, et apparemment, le Bayern Munich et Tottenham se battent pour sa signature.

FootMercato a rapporté que le Bayern Munich sera confronté à une rude concurrence pour la signature du jeune attaquant français, alors que Tottenham Hotspur, Borussia Mönchengladbach et Eintracht Frankfurt font tous la queue pour signer Muani.

La situation contractuelle de Muani est également très attrayante pour le Bayern, car son contrat expire en juin 2022, il serait donc ouvert à parler à d’autres clubs en janvier. Mais d’autres équipes sont déjà en contact avec Nantes, puisque le directeur de Tottenham Fabio Paratici a déjà rencontré les représentants du joueur.

Muni a réussi à marquer dix buts et à récolter 9 passes décisives la saison dernière, et jusqu’à présent, il a réussi deux buts et trois passes décisives en dix apparitions cette saison.