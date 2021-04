Le Bayern Munich soutient les nouvelles mesures de quarantaine du LDF

Plus tôt dans la journée, le DFL a annoncé de nouvelles mesures de quarantaine qui seront mises en place pour les équipes de Bundesliga et de 2. Bundesliga. Le Bayern Munich s’est également prononcé en faveur des protocoles avec sa propre déclaration.

Selon la version du LDF:

Deux étapes sont prévues: d’une part, le groupe de personnes incluses dans le programme régulier de tests PCR, comprenant l’équipe professionnelle, l’équipe d’entraîneurs et les officiels de l’équipe, doit rester uniquement dans leur milieu d’origine ou dans les locaux d’entraînement / dans le stade («quasi quarantaine ”) Du lundi 3 mai. Ceci est destiné à réduire les contacts et à minimiser davantage le risque d’infection et a été mis en œuvre avec succès dans la phase finale de la saison dernière après la reprise des opérations de match.

Dans l’étape suivante, à partir du mercredi 12 mai, le groupe de personnes correspondant dans les 36 clubs entrera dans un «camp d’entraînement de quarantaine», après avoir subi un test PCR avec un résultat négatif pas plus de 24 heures à l’avance. Le «camp d’entraînement de quarantaine» est obligatoire jusqu’à la fin du match final du club concerné lors de la 34e journée (22/23 mai). Par conséquent, les deux derniers jours de match de la Bundesliga et de la Bundesliga 2 selon le calendrier des rencontres s’inscrivent dans cette période spécifique.

Le but des «camps d’entraînement de quarantaine» est de fournir des garanties supplémentaires pour l’organisation des matches, compte tenu notamment de la pression temporelle causée par l’UEFA EURO, qui suit la saison régulière. Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’entraînement n’entrent en contact que les uns avec les autres pendant la période indiquée. Toutes les exigences du concept médical et hygiénique restent inchangées. Si des individus tels que les médecins d’équipe doivent quitter temporairement le «camp d’entraînement à la quarantaine» dans des cas exceptionnels en raison de tâches professionnelles particulières, ils ne peuvent revenir dans le groupe de personnes que s’ils prennent des mesures de protection supplémentaires, y compris un test rapide d’antigène négatif immédiatement avant retour.