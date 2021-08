Le Bayern Munich, sur le point de protéger Kimmich

in

Jordi Pozo

Le Bayern Munich semble avoir fermé l’un de ses fronts ouverts : le renouvellement de Joshua Kimmich. Comme le souligne le journal allemand ‘Bild’, Les négociations entre club et joueur seraient bien avancées et l’accord signifierait pour le footballeur de doubler le salaire qu’il perçoit jusqu’à présent, passant à 20 millions d’euros par saison. Le contrat court jusqu’en 2026 et le milieu de terrain deviendrait le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Robert Lewandowski.

De cette façon, le Bayern Munich renouvellerait l’un de ses meilleurs footballeurs et respecterait la règle interne selon laquelle aucun joueur ne reçoit plus de 20 millions par saison. Selon les informations de ‘Bild’, Joshua Kimmich aurait directement négocié son renouvellement avec le club, puisqu’il se représente, et n’avait besoin d’un avocat que pour lire le projet du nouveau contrat.

Le Bayern Munich, selon ‘Bild’, aurait également avancé dans les négociations avec Léon Goretzka, voulu par le Real Madrid pour répéter la “formule de louange”, qui aurait exigé le même salaire que Joshua Kimmich. Le club bavarois ne serait pas disposé à le placer sur la même ligne salariale que le milieu de terrain et, bien que les positions entre club et joueur soient encore éloignées, il y aurait de l’espoir de la part de la direction sportive du Bayern de parvenir à un accord au cours de cet été.