Le Bayern Munich utilisera-t-il le FC Barcelone Ousmane Demeble comme levier contre Kingsley Coman ?

Selon un rapport de Christian Falk de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le directeur sportif du Bayern Munich Hasan « Brazzo » Salihamidzic pourrait utiliser son intérêt antérieur pour Ousmane Dembele pour faire pression sur Kingsley Coman lors des négociations contractuelles.

Bien que cela puisse être agréable à penser, Demebele coûterait presque assurément autant – ou plus – en salaire que Coman.

Selon Falk, Brazzo avait un vif intérêt pour Dembele lorsque l’attaquant était avec le Borussia Dortmund. Maintenant, cependant, Dembele pourrait potentiellement quitter le FC Barcelone et Salihamidzic pourrait essayer d’utiliser cet intérêt antérieur comme levier alors que le club essaie de forcer Coman à réduire de quelques millions ses demandes de salaire.

Falk, cependant, est sceptique quant au fait que le plan fonctionnera car il pourrait être difficile pour quiconque de comprendre que le Bayern Munich pourrait réellement faire atterrir Dembele, dont l’avenir est en suspens à ce stade. Le contrat de Dembele avec le Barça se termine en 2022, ce qui laisse le club à court de moyens financiers dans une situation délicate alors qu’il tente de rééquiper sa liste.

Pourtant, il semble peu probable que le Bayern Munich puisse appuyer sur la gâchette d’un tel mouvement, même s’il s’agit d’un transfert gratuit. Le salaire actuel de Dembele est d’environ 12,7 millions d’euros par rapport, mais on peut supposer que s’il quittait le FC Barcelone, il voudrait être indemnisé pour son statut de transfert gratuit et aurait besoin de beaucoup plus d’argent.