Le Bayern Munich verra-t-il Erling Haaland entrer, Robert Lewandowski en 2022?

À quelques semaines de la fin de la saison de Bundesliga, l’avenir d’Erling Haaland est toujours en suspens. Il y a eu des rumeurs et des discussions, mais le prochain mouvement de l’attaquant n’est toujours pas clair. Le Borussia Dortmund fait tout son possible pour le garder au club, cependant, l’agent de Haaland, Mina Raiola, cherche à encaisser.

Mino Raiola: “[Erling] Haaland s’intéresse à deux choses. “Marquer des buts, car il est un peu comme Cristiano [Ronaldo] ou Zlatan [Ibrahimovic]… C’est son obsession, de manière positive. “Et des titres gagnants.” [AS] pic.twitter.com/Z9ZYw6Bs0R – Objectif (@goal) 1er mai 2021

L’expert en transfert Jan-Aage Fjörtoft voit trois résultats possibles de cette situation actuelle. Le premier résultat que beaucoup pensent probable est le départ de Haaland cet été. Cela signifie que l’un des clubs les plus riches devrait payer 150 millions d’euros et plus pour acquérir les services de Haaland. Cependant, les finances de nombreux clubs souffrent en ce moment, ce n’est donc peut-être pas le bon moment pour certaines équipes.

Un deuxième résultat est qu’aucune équipe ne souhaite distribuer le type d’argent que Dortmund demande à Haaland sur ce marché actuel. Une option moins excitante, mais celle-ci signifie un autre grand talent en Bundesliga pour au moins une autre année. Les dirigeants du Borussia Dortmund sont catégoriques sur le fait que ce sera le résultat.

Quatre clubs sont intéressés à signer Jadon Sancho cet été, tandis que le Borussia Dortmund ne veut pas vendre Erling Haaland pour moins de 150 millions de livres sterling. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 mai 2021

Enfin, Fjörtoft affirme que Haaland pourrait signer un contrat préliminaire avec le Bayern Munich après avoir joué une saison de plus au Signal Iduna Park. Cela se ferait avec une clause de sortie de 75 millions d’euros. Bien que toujours des frais élevés, cela pourrait être considéré comme une bonne affaire en fonction de son prix demandé actuellement.

Cependant, il y a un hic avec cet accord. En retour, le Bayern Munich laisserait Robert Lewandowski faire une offre équitable, après avoir été remplacé par le jeune Norvégien. Avec les récentes rumeurs sur le départ du Polonais de Bavière, cela pourrait être un scénario intrigant. À la fin de la journée, cela se résumera à ce que veut Haaland. Ce que nous savons, c’est qu’il sera la principale menace offensive dans le meilleur club dans lequel il évoluera dans les années à venir.

Autant que les fans du Bayern craindraient le jour où Lewandowski quittera le club, Haaland le remplacer est un assez bon compromis.