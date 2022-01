Le Bayern Munich veut que le DFL reporte le match de Gladbach

2022 commence mal car il semble que le Bayern Munich ne soit peut-être pas en mesure de jouer son match d’ouverture du Ruckrunde. L’affrontement contre le Borussia Mönchengladbach est actuellement gravement menacé après que HUIT joueurs du côté bavarois ont été testés positifs pour COVID-19 cette semaine.

Le directeur sportif de BMG, Max Eberl, a confirmé que le Bayern avait demandé un report au LDF :

️ Eberl: « Le Bayern souhaite reporter le match. En fin de compte, c’est la décision du LDF. Nous ne nous préoccupons pas de la situation. Nous nous préparons intensément et nous nous concentrons pleinement sur le match. » #DieFohlen #FCBBMG photo .twitter.com/t2j3NJGml4 — Gladbach (@borussia_en) 5 janvier 2022

Gladbach a lui-même quatre joueurs testés positifs pour le moment. Cependant, aucune équipe n’a de cas plus positifs que le Bayern, qui manquera une partie importante du onze de départ pour le redémarrage de la Bundesliga :

La situation est aggravée par le fait que l’équipe réserve du Bayern est en pause et qu’aucun des joueurs ne peut être appelé pour le moment. Gabriel Vidovic, qui devait s’entraîner avec l’équipe première, est lui aussi enrhumé. Seuls dix joueurs de champ ont réussi à participer à l’entraînement de l’équipe aujourd’hui, Niklas Sule et Leon Goretzka étant absents en raison d’une blessure possible.

Alors le match sera-t-il reporté ? Selon les règles, un club peut en faire la demande s’il a moins de 15 joueurs disponibles. Avec des blessures, le Bayern devrait tomber juste sous la limite. Si tel est le cas, alors la balle sera dans le camp du LDF. Nous vous tiendrons au courant de leur décision.