Le Bayern Munich veut re-signer Gabriel Vidovic, mais il a d’autres prétendants

L’attaquant du Bayern Munich II Gabriel Vidovic a été l’un des jeunes les plus impressionnants du campus cette saison puisqu’il a accumulé 12 buts et sept passes décisives en 20 matchs.

La performance de l’international croate U-21 lui a valu des critiques élogieuses sur la Säbener Straße, mais d’autres clubs de Bundesliga en prennent également note – et pourraient offrir au jeune une voie vers la première équipe qui a beaucoup moins d’obstacles que Vidovic rencontrera au Bayern Munich (Fussball Transferts) :

Dans le match de Bundesliga au Borussia Dortmund (3:2) samedi dernier, cela aurait dû arriver: l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann a prévu pour la première fois le junior Gabriel Vidovic pour l’équipe professionnelle, mais le joueur offensif de 18 ans s’est blessé en entraînement. Le fait que Nagelsmann l’ait explicitement signalé aux représentants de la presse pourrait être un indice. Car, selon ‘kicker’, les Bavarois veulent prolonger le contrat local, qui est toujours daté jusqu’en 2023. Pas étonnant : 19 buteurs (douze buts, sept passes décisives) en 20 matches de championnat régional, c’est impressionnant. Mais la concurrence ne dort jamais non plus. Comme le rapporte le « botteur », d’autres clubs de Bundesliga ont également pris connaissance de Vidovic, qui a fait ses débuts pour la dernière fois avec les équipes nationales croates U21 et U19. On parle d’« intérêt sérieux ». Les concurrents du Bayern impliqués restent ouverts pour le moment.

Les chuchotements ont commencé il y a un mois, mais maintenant ils deviennent de plus en plus forts et le joueur de 18 ans aura certainement des options pour quitter le Bayern Munich. À l’heure actuelle, Vidovic montre le genre de potentiel de ce rare joueur révolutionnaire qui pourrait se frayer un chemin vers la première équipe de la Säbener Straße. Les Bavarois peuvent-ils tenir assez longtemps les autres clubs allemands pour que cela se produise ?