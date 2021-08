Le Bayern Munich veut toujours l’espoir du FC Dallas Justin Che

Le Bayern Munich veut ramener le défenseur du FC Dallas Justin Che en Allemagne, cette fois de manière permanente.

Le timing, cependant, est un problème. Le joueur de 17 ans a passé un prêt avec le Bayern Munich la saison dernière et les deux équipes auraient souhaité des retrouvailles. Une décision maintenant ne fonctionnera pas car le FC Dallas veut s’accrocher au Che pour le reste de cette saison MLS. Florian Plettenberg de Sport1 a donné un aperçu :

Avec un prix inférieur à 5 millions d’euros, le Che pourrait être une bonne affaire. Kerry Hau de SPOX a ajouté un contexte supplémentaire :

Selon les informations de SPOX et Goal, les planificateurs de l’équipe des champions du record ont de nouveau contacté les Texans ces derniers jours pour vérifier les perspectives d’un transfert immédiat du Che. Une décision finale est toujours en attente, mais la tendance actuelle est toujours que l’adolescent revienne à Munich au plus tôt en janvier.

Selon les informations de SPOX et Goal, les Texans, désormais mieux positionnés en termes de personnel, seraient faibles s’ils offraient l’équivalent de deux millions d’euros.

La position du jeune de 17 ans est claire : il accepterait à tout moment un retour dans l’Isar. “Justin est allé à Munich quand il était petit et est revenu en homme quatre mois plus tard”, raconte un proche de SPOX et Goal. “Le FC Bayern a une place dans son cœur.” Il y a même des objets personnels appartenant au joueur sur le campus. FCB est sa première option.